Die Zusammenarbeit bringt leistungsstarke Arm-Mikroprozessoren in die Bare-Metal-Cloud-Plattform von Maxihost.

SÃO PAULO, Brasilien, Jan. 28, 2021 Computing , ein Entwickler von leistungsstarken Arm-Mikroprozessoren für Cloud- und Edge-Server, und Maxihost , ein innovativer globaler Anbieter von Bare-Metal-Cloud-Lösungen, arbeiten zusammen, um in Südamerika erstmalig einen On-Demand-Bare-Metal-Zugriff auf die energieeffizienten Hochleistungsprozessoren von Ampere zu ermöglichen.Der Zugriff steht auch für Maxihost-Kunden in New York und Miami zur Verfügung und wird darüber hinaus in Kürze für Kunden in Los Angeles, Chicago, Dallas, Santiago und Sydney erhältlich sein.



Ampere-Prozessoren bieten einen ausgezeichneten TCO-Wert (Total Cost of Ownership), Hochleistungs-Computing, hohe Speicherkapazität und umfangreiche I/O-Funktionen für eine Vielzahl von Workloads, beispielsweise für Anwendungsserver, containerisierte Mikroservices, verteilte Datenbanken und Big-Data-Analysen. Im Vergleich zu gängigen x86-basierten Servern profitieren Kunden bei dieser Arten von allgemeinen Anwendungen von erheblichen Leistungsvorteilen.

Die Erweiterung um die leistungsstarke und skalierbare Ampere-Technologie mit hoher Datendichte und Bandbreite ist für Maxihost ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung seines Bare-Metal-Cloud-Angebots.Maxihost wird seinen Kunden künftig eine Reihe von Ampere-Prozessortechnologien anbieten: Der Ampere eMAG steht ab sofort zur Verfügung und wird demnächst um den Ampere Altra-Prozessor ergänzt, den branchenweit ersten cloud-nativen Prozessor, der mit bis zu 128 Kernen erhältlich sein wird.

Die Plattformen von Ampere stellen eine leistungsstarke Cloud- und Edge-orientierte Ergänzung zu den neuen Bare-Metal-Servern der 2. Generation von Maxihost dar. Diese bieten eine optimierte Auswahl speziell entwickelter Maschinen, die für spezifische Workloads konzipiert sind und in vielen Regionen der Welt sofort bereitgestellt werden können.

"Wir freuen uns sehr, unseren Kunden in São Paulo, New York City und Miami die modernste Ampere-Technologie bieten zu können", so Guilherme Soubihe Alberto, CEO von Maxihost. "Unsere Kunden profitieren von der zusätzlichen Rechenleistung und darüber hinaus können wir mit den leistungsstarken Plattformen von Ampere auch neue Anwendungstypen und Anwendungsfälle unterstützen, die eine hohe Performance erfordern, wie IoT, KI, Smart City, Telemedizin, Fintech und andere Edge- und SaaS-Anwendungen. In der Softwareentwicklung passiert gerade unheimlich viel, und wir wollen gleich dabei sein und diese Innovationen unterstützen."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Maxihost, das in Brasilien und Chile eine starke Präsenz in Südamerika aufgebaut hat und über einen großen weltweiten Kundenstamm verfügt", ergänzt Matthew Taylor, SVP Worldwide Sales and Business Development bei Ampere."Wir freuen uns besonders, dass Maxihost einen Zugang zum dynamischen südamerikanischen Markt bietet. So erhalten Nutzer in Brasilien und den umliegenden Ländern, die nach leistungsstarken und kostengünstigen Arm-Prozessoren für ihre Anwendungen suchen, Zugang zu unseren Ampere-Plattformen."

Maxihost hat zudem Expansionspläne für 2021. Neue Standorte sind in Europa und Asien geplant und werden die bestehende Präsenz des Unternehmens in Südamerika, den USA und Australien ergänzen.

Über Ampere Computing

Mit dem weltweit ersten nativen Cloud-Prozessor definiert Ampere die Zukunft im Bereich Hyperscale-Cloud- und Edge-Computing.Die Prozessoren sind mit einer modernen 64-Bit-Arm-Server-Architektur speziell für die Cloud ausgelegt - damit gibt Ampere seinen Kunden die Möglichkeit, die Bereitstellung aller Cloud-Computing-Anwendungen zu beschleunigen.Mit branchenführender Cloud-Performance, Energieeffizienz und Skalierbarkeit sind Ampere-Prozessoren perfekt auf das kontinuierliche Wachstum im Bereich Cloud- und Edge-Computing zugeschnitten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amperecomputing.com.

Über Maxihost

Maxihost ist ein globaler Anbieter von On-Demand-Bare-Metal-Cloud-Lösungen für Unternehmen aller Größen.Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Internet durch die Bereitstellung leistungsstarker, sicherer und skalierbarer Infrastrukturlösungen schneller und sicherer zu machen.