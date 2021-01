DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank (Fed) hat bekräftigt, die Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen fortsetzen, bis sich bei der Erreichung ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen. Seit Juni 2020 kauft sie monatlich für 80 Milliarden Dollar Staatsanleihen und für 40 Milliarden Dollar Hypothekenanleihen. Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidungen erwartet. Da sich mit der neuen Regierung von Präsident Joe Biden ein großes Konjunkturpaket abzeichnet, können die US-Währungshüter vorerst untätig bleiben, und die Wirkung ihrer bereits erfolgten Lockerung beobachten. Die zuletzt aufgekommene Debatte über ein Abschmelzen der Anleihenkäufe ("Tapering") tat Fed-Chef Jerome Powell als "viel zu verfrüht" ab. In der Pressekonferenz sagte Powell weiter, der künftige Pfad der Wirtschaft bleibe "höchst unsicher", aber es gebe "verschiedene Elemente, die auf einen besseren Ausblick im zweiten Halbjahr" hinwiesen. Die Wirtschaft sei weit entfernt von den Zielen der Fed, doch die weitere Verbreitung von Impfungen sollte die Pandemie zum Abklingen bringen.

TAGESTHEMA II

Apple hat im Weihnachtsgeschäft trotz verspäteter Produktstarts von den neuen iPhone-Modellen profitiert. Auch die starke Nachfrage nach Tablets und Laptops setzte sich fort. Der Überschuss im ersten Quartal des Geschäftsjahres stieg um 29 Prozent auf 28,76 Millarden Dollar. Analysten hatten mit 24 Milliarden gerechnet. Der Umsatz legte auf 111,4 Milliarden Dollar zu und knackte erstmals die 100-Milliarden-Marke. Analysten hatten 102,8 Milliarden geschätzt. Auf eine konkrete Prognose für das laufende zweite Quartal verzichtete Apple. Finanzchef Luca Maestri gab aber eine grobe Indikation. Der Umsatz sollte besser als im Vorjahr ausfallen, als Apple Erlöse von 58,3 Milliarden Dollar im zweiten Geschäftsquartal erzielte, sagte er. "Wir könnten nicht optimistischer sein", sagte CEO Tim Cook mit Blick auf die Produktpalette des Konzerns.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Dow Inc, Ergebnis 4Q, Midland

13:00 American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth

13:00 McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook

22:05 Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield

22:05 Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,3% gg Vq 3. Quartal: +33,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 3. Quartal: +3,5% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 875.000 zuvor: 900.000 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -11,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.731,25 -0,24% Nasdaq-100-Indikation 13.019,50 -0,39% Nikkei-225 28.197,42 -1,53% Hang-Seng-Index 28.629,02 -2,28% Kospi 3.069,05 -1,71% Schanghai-Composite 3.503,78 -1,95% S&P/ASX 200 6.649,70 -1,93%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte folgen der Talfahrt der Wall Street. Immer mehr Börsianer zweifelten an einer baldigen globalen Konjunkturerholung, heißt es. Die Coronapandemie sei weiter auf dem Vormarsch und die Impfhoffnungen würden getrübt durch immer neue Schlagzeilen über Knappheit der Vakzine. Dazu passt, dass US-Notenbankchef Jerome Powell unterstrich, der Weg zu einer Erholung der Wirtschaft werde lang sein. Wie schlecht die Stimmung ist, belegten die nachbörslichen Kursverluste der Technologiegiganten Apple und Facebook, obwohl beide mit ihren Zahlenausweisen glänzten. Anleger störten sich an vorsichtig formulierten Ausblicken. Angesichts der Aktienbewertungen in der Nähe ihrer Allzeithochs bestünden derzeit zu viele Unsicherheiten, um die hohen Bewertungen zu rechtfertigten, sagt ein Marktteilnehmer. Dazu passt die Entwicklung bei Samsung Electronics. Trotz eines Gewinnsprungs verfehlte der südkoreanische Technologieriese die Markterwartung gewinnseitig knapp. Der Kurs fällt in Seoul um über 2 Prozent und zieht den Kospi mit nach unten. Eine angehobene Wachstumsprognose für Südkorea durch den IWF hilft zunächst nicht. Auch andere Technologiewerte zeigen sich mit Automobiltiteln schwach. Nach dem Geschäftsausweis steigt der Kurs des Internetkonzerns Naver um 4,8 Prozent. In Tokio sinkt der Nikkei-225 - trotz eines im Vortagsvergleich gesunkenen Yen. Auch in China dominieren Abschläge. In Sydney verbuchte der S&P/ASX-200 das größte Minus seit September 2020. Rohstoff- und Finanzsektor büßten 2,5 bzw. 1,6 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Apple glänzte mit positiven Geschäftszahlen über Markterwartung. Doch auf eine konkrete Prognose für das laufende zweite Quartal verzichtete Apple. Die Titel sackten um 3,2 Prozent ab. Ein ähnliches Bild bei Facebook: Trotz guter Geschäftszahlen über Marktschätzungen verlor das Papier 1,5 Prozent. Auch hier monierten Börsianer den Ausblick. Aussagen von Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu den möglichen Entwicklungen im Bereich personalisierter Werbung kamen nicht gut an. Mit einem Abschlag von 5 Prozent erwischte es die Tesla-Aktie noch deftiger: Der E-Autobauer hat im vergangenen Jahr erstmals in der Konzerngeschichte einen Jahresgewinn verbucht. Im vierten Quartal verfehlte der Konzern gewinnseitig jedoch die Erwartungen des Marktes. Xilinx verloren nach Zahlenvorlage 0,2 Prozent. Hier stand jedoch die laufende Übernahme durch AMD im Vordergrund. Dividendenzahlung und Aktienrückkauf wurden daher ausgesetzt. Lam Research verloren hauchdünn und hielten sich damit deutlich besser als der Sektor. Das Unternehmen schlug die Marktschätzungen bei Umsatz und Gewinn. Whirlpool sanken um 4,5 Prozent. Der Hersteller von Haushaltsgeräten übertraf die Markterwartungen, der Ausblick überzeugte sich in Gänze. Levi Strauss rutschten um 6,8 Prozent ab. Der Bekleidungseinzelhändler glänzte mit guten Viertquartalszahlen, räumte aber wegen der Coronapandemie einen geringeren Kundenverkehr in den Ladengeschäften ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.303,70 -2,05 -633,34 -0,99 S&P-500 3.750,79 -2,57 -98,83 -0,14 Nasdaq-Comp. 13.270,60 -2,61 -355,47 2,97 Nasdaq-100 13.112,65 -2,80 -377,54 1,74 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,74 Mrd 1,05 Mrd Gewinner 543 1.318 Verlierer 2.677 1.857 Unverändert 55 100

Sehr schwach - Anleger nutzten die in vielen Fällen guten Quartalsausweise zu Gewinnmitnahmen, nachdem die Börsen zuletzt Rekordstände markiert hatten. Überdies versetzte die US-Notenbank Hoffnungen auf eine raschere Erholung der Wirtschaft einen Dämpfer. Dies passte zu den einige Stunden zuvor veröffentlichten Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, der im Dezember deutlich weniger stark gestiegen war als erwartet. Ihren geldpolitischen Kurs ließ die Fed zugleich erwartungsgemäß unverändert. Microsoft kletterten um 0,2 Prozent, nachdem der Konzern für sein zweites Quartal ein starkes Wachstum gemeldet und mit dem Gewinn die Erwartungen übertroffen hatte. AMD büßten 6,2 Prozent ein, obwohl der Halbleiterkonzern mit Geschäftszahlen und Ausblick überzeugt hatte. Texas Instruments gaben 5,0 Prozent nach. Der Chipkonzern hatte im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. In beiden Fällen dürften Anleger Gewinne eingestrichen haben, hieß es. Starbucks verloren 6,5 Prozent. Die Kaffeehauskette hatte in ihrem ersten Geschäftsquartal zwar wieder einen Umsatzrückgang verzeichnet, übertraf mit dem Ergebnis aber die eigenen Prognosen. AT&T fielen um 2,0 Prozent. Eine Abschreibung hatte AT&T einen Milliardenverlust beschert. Boeing fielen um 4,0 Prozent, nachdem der Flugzeugbauer im vierten Quartal noch deutlich schlechter abgeschnitten hatte als von Analysten erwartet. Gamestop schossen um weitere rund 135 Prozent nach oben. Privatanleger treiben die Aktie seit Wochen über Sozialen Medien nach oben. Bei anderen Aktien sind ähnliche Entwicklungen zu beobachten. Einige Brokerhäuser haben inzwischen auf diese Entwicklung reagiert, indem sie z.B. die Margenanforderungen erhöht haben.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 -0,8 0,12 -108,9 5 Jahre 0,41 0,6 0,41 -151,0 7 Jahre 0,71 -1,7 0,73 -153,9 10 Jahre 1,01 -2,6 1,04 -143,2 30 Jahre 1,78 -1,5 1,79 -129,0

US-Anleihen waren angesichts der trüben Stimmung am Aktienmarkt gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank bei steigenden Notierungen um 2,6 Basispunkte auf 1,01 Prozent.

