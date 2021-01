Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Handelstag klar im Minus aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte etwa eine halbe Stunde vor Sitzungsstart einen deutlichen Abschlag von 1,1 Prozent. Marktbeobachter verweisen auf tiefrote Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend. Auch aus Asien kamen in der Früh schwache Börsenvorlagen.Datenseitig geben heute in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...