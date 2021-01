Tegernsee (ots) - Covid Schutzschild Gründerin Beate Beierle aus Kreuth hat die erste völlig digitale Heilkunde zur Marktreife gebracht. Damit können erstmals auch Risiko-Patienten wie Senioren aus Altenheimen aus Distanz mit Akupunktur behandelt werden. Kern der Behandlung sind Biophotonen-Patches, also Pflaster, die ähnlich wie Akupunkturnadeln auf die Haut gebracht werden und in Lichtgeschwindigkeit arbeiten.Im ersten Schritt findet die Konsultation über eine Video-Sprechstunde satt. Der Heilpraktiker, Physiotherapeut oder behandelnde Arzt analysiert das Problem und erstellt ein sogenanntes Klebeprotokoll mit unterschiedlichen Pflastern.PatientInnen erhalten die entsprechenden Pflastertypen per Post zugeschickt. Direkt danach findet die nächste Video-Sprechstunde statt. Unter Aufsicht des Arztes werden die Patches geklebt. Im wöchentlichen Rhythmus wird die Wirkung der Therapie online überprüft. Die Beratung kann als privatärztliche Leistung offiziell abgerechnet werden.Die traditionelle chinesische Akupunktur ist über 3000 Jahre alt und dient ebenfalls dazu, die menschlichen Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Mit Hilfe von stillem Wasser, Vitalstoffen und Akupunktur ohne Nadeln hat COVID SCHUTZSCHILD ein Konzept entwickelt, das das menschliche Immunsystem nachhaltig wieder auf 100% stabilisiert. Somit kann eine Covid-Infektion entweder ohne oder nur mit leichten Symptomen ablaufen. Weist ein Immunsystem Dysbalancen auf, steigt das Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Die digitale Akupunktur ohne Nadeln ist also ein hochwirksamer Covid-Schutz.Und natürlich schützt das COVID SCHUTZSCHILD nicht nur seine Patienten, sondern auch die behandelnden ganzheitlichen Mediziner, die in Zeiten von Infektion und Kontaktbeschränkung vollumfänglich digital aus Distanz arbeiten können. Und zwar 24/7.Fazit: Was bedeutet eigentlich "Bleib gesund?" Für viele Menschen ist dieser Spruch nur eine Phrase. COVID SCHUTZSCHILD vom Tegernsee füllt diesen Wunsch mit Inhalt: Gesunde Ernährung, Bewegung, stressfreies Leben und die Aktivierung der Selbstheilungskräfte über Akupunktur auf Distanz schützen nachhaltig vor schweren Erkrankungen. Und zwar völlig unabhängig von Impfungen.Sie benötigen weitere Informationen, Bilder oder Video-Aufnahmen?Bitte treten Sie einfach digital mit uns in Kontakt.Pressekontakt:COVIDSCHUTZSCHILD.COMBeate BeierlePointer Gasse 26DE-83708 KreuthTel/WhatsApp +49-(0)152-2778888-0covid.schutzschild@gmail.comhttps://www.beate-beierle.de/https://covidschutzschild.com/Original-Content von: COVID SCHUTZSCHILD by Beate Beierle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082161/100864094