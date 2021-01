Der Elektronik-Riese hat im Schlussquartal 2020 dank des robusten Chip-Geschäfts und der anziehenden Nachfrage nach Displays deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Der Überschuss stieg in den Monaten Oktober bis Dezember um 26,4 % auf 6,61 Bilo. Won (etwa 4,9 Mrd. Euro). Der Umsatz kletterte um 2,8 % auf 61,55 Bio. Won. Mit Blick auf das erste Quartal dieses Jahres warnte Samsung jedoch vor einem schwächeren Ergebnis. Die Aktien geraten in einem schwachen Marktumfeld unter Druck. Damit setzen sie ihre jüngste Konsolidierung fort, nachdem sie Mitte Januar noch auf ein Rekordhoch gestiegen waren. Unterdessen kündigte der Konzern an, für den Dreijahreszeitraum 2021 bis 2023 die reguläre Dividendenausschüttung auf jährlich 9,8 Bio. Won (7,3 Mrd. Euro) zu erhöhen.



