Das vom Nobelpreisträger Manfred Eigen und einer weiteren Hand voll Wissenschaftlern gegründete Unternehmen Evotec profitiert vom Trend bei großen Pharmaunternehmen, ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen auszulagern. Mittlerweile betreibt der Wirkstoff-Forscher Evotec über den Globus verstreute Niederlassungen und beschäftigt rund 2600 hochqualifizierte Mitarbeiter. Der letzte Coup war der Erhalt eines Auftrags des US-Verteidigungsministeriums für Antikörper gegen die Covid-19-Erkrankung. Der Auftrag hat ein Volumen von 23,5 Millionen Euro. Im Rahmen der Vereinbarung werde das US-Verteidigungsministerium Zugang zu Herstellungskapazitäten für sogenannte monoklonale Antikörper gegen Sars-CoV-2 sowie weitere Biologika-Herstellungskapazitäten über einen Zeitraum von sieben Jahren in einer Anlage in Redmond in den USA erhalten..Zum Chart.Die gestrige intraday-Kursexplosion bei Evotec um rund 30 ...

