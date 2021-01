Was passiert, wenn sich viele Kleinanleger zu einer gemeinsamen Wette verabreden? Was, wenn ihr Ziel ein Hedgefonds ist, der auf fallende Kurse spekuliert? Sind viele kleine in der Lage, einen großen zu Fall zu bringen? Gewinnt David gegen Goliath? Und dann am Ende des Tages, wenn die Schlacht geschlagen ist: Gibt es einen Sieger? In US-Aktienforen, auf Reddit, bei WallStreetBets, versuchen Anleger, Antworten darauf zu finden. Ihre Wette: Long gegen den Short des Hedgefonds Melvin Capital in Aktien ...

