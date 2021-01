Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie hat die Börse weiter fest im Griff. "Vor allem in Europa deuten die schleppenden Massen-Impfungen und verlängerte Lockdowns auf den Rückfall in eine Rezession hin", sagte Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp. Der Dax fiel zur Eröffnung am Donnerstag um ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...