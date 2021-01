Herr Dr. Felten, der Immobilienboom scheint in Corona-Zeiten nicht abzureißen. Welche Auswirkungen hat dies auf die Wohngebäude- und Hausratsparte?Die Preisentwicklung von Immobilien spielt durchaus eine Rolle bei der Produktentwicklung. In städtischen Ballungsgebieten und vor allem in beliebten Stadtvierteln steigen die Preise immer weiter an. Das liegt unter anderem am anhaltenden Trend der Urbanisierung bei zugleich viel zu knappem Wohnraum.

