Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, hat zum 01. Januar 2021 einen Wechsel im Aufsichtsrat vollzogen. Die Herren Heinrich Bertling und Wiebe Hofstra haben ihre Ämter zum Ende des letzten Jahres in bestem Einvernehmen niedergelegt. "An dieser Stelle möchte ich Herrn Bertling und Herrn Hofstra meinen ganz besonderen Dank für die stets engagierte und konstruktive Zusammenarbeit aussprechen", so Dr. Lukas Lenz, Aufsichtsratsvorsitzender der 2G Energy AG. "Zugleich begrüßen wir mit Prof. Dr. Christof ...

