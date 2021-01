Apple: Wieder einmal neue Rekorde

Für Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) laufen die Geschäfte ungeachtet der Corona-Krise weiterhin auf Hochtouren. Das haben die neusten Geschäftszahlen gezeigt, die am Mittwochabend nach US-Börsenschluss bekanntgegeben worden sind.

Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2020/2021 (per 26. Dezember 2020) wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 111 Mrd. US-Dollar gesteigert, was den höchsten Quartalsgewinn in der bisherigen Firmengeschichte bedeutete. Analysten rechneten im Vorfeld nur mit Erlösen von im Schnitt 103 Mrd. US-Dollar.

Neuer Rekord-Gewinn

Unter dem Strich wurde dabei ein Nettogewinn von 29 Mrd. US-Dollar beziehungsweise 1,70 US-Dollar je Aktie und damit ebenfalls ein neuer Rekordwert verbucht, nach einem Nettogewinn von 22 Mrd. US-Dollar (1,26 US-Dollar je Aktie) im Vorjahr. Die Erwartungen der Analysten lagen hier nur bei einem Gewinn von im Mittel 1,41 US-Dollar pro Aktie.

