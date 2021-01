Unterföhring (ots) -- Kurzporträt über den Einsatz von Big Data beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, u.a. mit dem Bundesliga-Profi Wout Weghorst und der Sky Moderatorin Nele Schenker- Erstausstrahlung am 31. Januar auf Sky Sport News, Sky Sport und Digital Unterföhring, 28. Januar 2021 - Am Sonntag setzt Sky die Mini-Formatreihe "Hidden Heroes" fort. Dabei blickt Sky in der zweiten Episode "die digitale Revolution im Fußball" hinter die Kulissen des Bundesligisten VfL Wolfsburg, der zu einem der Vorreiter im Bereich der Digitalisierung zählt. Das Kurzformat porträtiert, wie im Alltag der Fußballprofis die "digitale Revolution" Einzug gehalten hat und wie der Einsatz von Big Data die Spielvorbereitung beeinflusst.Sowohl beim Training als auch in der Spielanalyse wird High-Tech eingesetzt, um das Team auf die Bundesliga-Partien bestmöglich vorzubereiten. Die Spieler tragen Sensoren, die Laufdaten und Herzfrequenz aufzeichnen und so der Grad der Belastung der Bundesliga-Profis genau kontrolliert wird. Durch Balltracking mit einem Chip im Ball erhält das Trainerteam zudem genaue Erkenntnisse über Ballkontakte, Pässe und Schüsse der Spieler für die Leistungsanalyse. Hierbei kommen verschiedene Akteure des Vereins zu Wort: Athletiktrainer Christoph Tebel, Video-Analyst Tim Cezanne, der Co-Trainer Thomas Sageder und der Top-Stürmer Wout Weghorst, der in der Hinrunde der laufenden Bundesliga-Saison bereits 12 Tore erzielen konnte. Begleitet wird das Porträt von der Sky Moderatorin Nele Schenker.Die zweite Episode wird erstmalig am Sonntagvormittag, 31. Januar, im Vorfeld des Bundesliga-Spiels zwischen VfL Wolfsburg und SC Freiburg, auf Sky Sport Bundesliga 1 und parallel auf Sky Sport News sowie auf den digitalen Kanälen von Sky Sport ausgestrahlt. Zudem werden die Episoden auf Sky Go und auf der On Demand Plattform Sky Q integriert und auf skysport.de gespiegelt."Hidden Heroes" - Authentische Schlüssellochmomente abseits des grünen RasensDas Mini-Formatreihe "Hidden Heroes" portraitiert die wahren Helden im Hintergrund des Platzes, die mit ihrem aufopferungsvollen Beitrag und ihrer emotionalen Hingabe das Kulturgut Fußball nachhaltig prägen, beeinflussen und möglich machen. Das Ergebnis sind authentische Schlüsselloch-Momente abseits des grünen Rasens.Volkswagen tritt als Programm-Sponsor im TV & Video on Demand auf und präsentiert die Format-Trailer auf der gesamten Sky Plattform. Das Konzept für diese Aktivierungskampagne kommt von Sky Media in enger Abstimmung mit dem Redaktionsteam von Sky Sport, die wiederum die Beiträge produziert haben."Hidden Heroes" war im Oktober 2020 mit der ersten Episode "50 Jahre Frauenfußball" gestartet. Dabei hatte Nele Schenker anlässlich des runden Jubiläums drei Aushängeschilder des deutschen Frauenfußballs, Tina Theune, Doris Fitschen und Silvia Neid, sowie die Nachwuchs-Fußballerin Jana Feldkamp getroffen. Diese Episode ist ebenfalls weiterhin On Demand auf Sky Q und skysport.de abrufbar.Weitere Episoden der Formatreihe "Hidden Heroes" sind in den kommenden Monaten geplant.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4823770