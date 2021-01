Der amerikanische Industriekonzern Parker Hannifin Corporation (ISIN: US7010941042, NYSE: PH) wird eine Quartalsdividende von 0,88 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 5. März 2021 (Record day: 10. Februar 2021). Es ist die 283. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge. Auf das Jahr gerechnet werden dementsprechend 3,52 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Die aktuelle ...

