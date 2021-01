Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen haben nach einem verhaltenen Start Gewinne verzeichnet, so die Analysten der Nord LB.Hintergrund seien Verluste am Aktienmarkt gewesen. Die Verbraucherstimmung in Deutschland sei laut GfK-Umfrage für Februar überraschend stark eingebrochen. Das Konsumklima-Barometer sei um 8,1 Zähler auf minus 15,6 Punkte gesunken. Schlechter sei die Stimmung zuletzt im Juni 2020 gewesen. "Die Schließung von Gastronomie und weiten Teilen des Handels Mitte Dezember 2020 hat die Konsumneigung ähnlich hart getroffen wie beim ersten Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres", habe GfK mitgeteilt. Vor allem größere Anschaffungen (z.B. Autos, Möbel usw.) seien zurückgestellt worden, habe es weiter geheißen. Mit Blick auf das Konsumklima stünden in Q1 dieses Jahres "schwierige Zeiten bevor", habe GfK-Experte Bürkl gewarnt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...