Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Markt für sogenannte supranationale Anleihen in Europa steuert dieses Jahr auf ein Rekordwachstum zu, so die Analysten von Postbank Research.Im Januar seien von Institutionen wie der Europäischen Union (EU) oder der Europäischen Investitionsbank (EIB) Anleihen im Volumen von 28,5 Milliarden Euro ausgegeben worden - mehr als je zuvor in einem Monat. Bis Jahresende könnten Bonds über 221 Milliarden Euro neu in Umlauf kommen, was mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr wäre. Die EU werde 2021 mit weitem Abstand zum größten Marktteilnehmer, da sie die umfangreichen Coronavirus-Hilfen - zum Beispiel im Rahmen des Wiederaufbaufonds - über den Kapitalmarkt finanzieren müsse. Trotz des erwarteten Rekordvolumens würden die Analysten von Postbank Research nicht mit einer nachhaltigen Belastung der Anleihekurse rechnen. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) könne über ihr Notfallankaufprogramm bei Bedarf deutlich mehr supranationale Anleihen erwerben und damit den Markt stabilisieren. Sorgen über eine mangelnde Nachfrage müsse man sich aber ohnehin nicht machen: Bei Anlegern dürften die neuen EU-Anleihen trotz relativ niedriger Renditen auch wegen ihres Status als Social Bonds gefragt sein. (28.01.2021/alc/a/a) ...

