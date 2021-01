Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch sind vier neue Exchange Traded Funds von Xtrackers über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C (ISIN IE00BNC1G699/ WKN A2QGNE) würden Anleger in mittelständische und große Unternehmen aus zehn Industrienationen der Eurozone investieren, die sich durch hohe Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance auszeichnen würden. Darüber hinaus gehe von diesen Unternehmen eine im Vergleich zu Wettbewerbern geringe Kohlenstoffbelastung aus. ...

