DJ Hochtief-Tochter Flatiron erhät US-Aufträge über 123 Mio USD

FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief hat Aufträge in den USA im Gesamtwert von 123 Millionen Dollar an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, wird die Tochter Flatiron im kalifornischen San Diego die Morena-Pumpstation errichten, eine zentrale Komponente des Programms "Pure Water San Diego". Das Volumen des Projekts, das im Juni 2021 beginnt und 2025 abgeschlossen werden soll, liegt bei 110 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus führt Flatiron Reparaturen an der San-Rafael-Brücke in Richmond aus. Der geschätzte Wert liegt bei 12,7 Millionen Dollar.

January 28, 2021 03:50 ET (08:50 GMT)

