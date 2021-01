HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Compugroup vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Softwarehersteller profitiere von der voranschreitenden Digitalisierung, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. In diesem Jahr gebe es zahlreiche regulatorische Veränderungen, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben und daher Geschäft beeinflussen sollten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A288904

