Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag unter Verkaufsdruck präsentiert. Der ATX rutschte bis 9.50 Uhr um 2,66 Prozent auf 2.832,52 Punkte ab. Nach der scharfen Verkaufswelle an der Wall Street am Vorabend geht es europaweit mit den Aktienkursen merklich in die Verlustzone. In New York mussten der Dow Jones und der S&P-500 mit Verlusten von jeweils mehr als zwei Prozent die stärksten Rückgänge ...

