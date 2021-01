Auf dem deutschen Kurszettel zählt die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809; WKN: 566480) zu den am meisten geshorteten Werten überhaupt. So machen die Leerverkaufspositionen laut dem Bundesanzeiger bei dem MDAX-Titel derzeit etwas mehr als zehn Prozent aus, wobei hier Positionen unterhalb der Meldeschwelle von 0,5 % gar nicht enthalten sind. Nachdem in den Vereinigten Staaten und Europa einige Titel mit einer hohen Anzahl an Shortbeständen wie unter anderem GameStop (ISIN: US36467W1099; WKN: A0HGDX) drastisch anzogen und anschliessend Eindeckungskäufe zu einer massiven und rasanten Short Squeeze führten, wurde auch die Evotec-Aktie von Spekulanten entdeckt, die auf eine ähnliche Entwicklung hoffen und den Titel am Mittwoch im Xetra-Handel um 9,6 % in die Höhe trieben.

Den vollständigen Artikel lesen ...