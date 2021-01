Frische Fantasie kommt in das Papier des Wohnimmobilienkonzerns Grand City Properties dank eines Aktienrückkaufprogramms, das wohl am morgigen Freitag startet. Das Unternehmen will Aktien für maximal 266 Millionen Euro zurückkaufen. Dabei bieten die Luxemburger 20 bis 21,25 Euro für maximal 12,5 Millionen Anteilscheine. Dies entspricht 7,3 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals. Dies erhöht die Attraktivität der Aktie (A1JXCV), die zudem mit einer hohen Dividenden-Rendite glänzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...