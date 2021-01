Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Neues Jahr, neues Update beim Anleihen Finder Musterdepotspiel. Da zwischen den Jahren keine Spielrunde stattfand, betrachten wir nun einen 2-Monats-Zeitraum. In diesem hat sich Manuela Tränkel mit ihrer Strategie wieder an die Spitze des Teilnehmerfeldes gesetzt. Sie kann ihre Rendite auf 17,67% ausbauen (Ende Nov. 8,99%) und übernimmt damit die Führung im Klassement. Dahinter liegt Markus Stillger mit einer moderaten Rendite-Verbesserung von 14,88% auf nunmehr 15,35% auf Platz 2. Stillger wird dabei vor allem von der Insolvenzmeldung der Dr. Wiesent Sozial gGmbH kurz vor Weihnachten, dessen Genussschein (A1XFUZ, aktueller Kurs 0,21%) er in seinem Portfolio hält, etwas ausgebremst. An Position 3 kämpft sich Hans-Jürgen Friedrich wieder näher an seine Kontrahenten heran und dreht seine Wertentwicklung deutlich in Plus auf 7,58% (nach zuvor -0,58% Ende Nov. 2020).

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 27.01.2021 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

***Durch klicken auf das jeweilige Sheet öffnet sich eine große Ansicht***

Manuela Tränkel Markus Stillger Hans-Jürgen Friedrich

Investmentregeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...