Kostenloses Webinar: Der DAX im Lockdown? Wie Sie auch in Seitwärtsmärkten profitieren können

Werbung



Nachdem die Aktienmärkte zu Beginn des Jahres freundlich tendierten und der DAX® ein neues Allzeithoch erreichte, kommt es in dieser Woche zu Rückschlägen. Derivate bieten Anlegern allerdings die Möglichkeit auch in Marktphasen mit fallenden Kursen oder bei Seitwärtsbewegungen eine attraktive Rendite zu erzielen.



Den Fokus werden wir im heutigen Webinar auf Capped Bonus-Zertifikate und Aktienanleihen legen und Ihnen zeigen, wie Sie das für sich beste Produkt finden.



Ob eher risikoscheu (z.B. aufgrund der anstehenden Berichtsaison) oder doch mit einer Option auf höhere Gewinne, um bei steigenden Märkten nicht komplett das Nachsehen zu haben: Wir erklären Ihnen die Produkte und Sie finden das Beste aus über 10.000 Bonus-Zertifikaten und Aktienanleihen.



Das kostenlose Webinar beginnt heute, am Donnerstag, 28.01.2021 um 18:30 Uhr.



Am Webinar teilnehmen



Bitte beachten Sie, dass wir dieses Webinar über Zoom anbieten. Über folgenden Link können Sie im Voraus die Teilnahmevoraussetzungen überprüfen .



Telefonische Einwahldaten:

Deutschland: +49 3056 79 5800 oder + 49 695 050 2596

Webinar-ID: 984 3472 8578

Kenncode: 085953



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



In der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem Webinar: "Daily Trading Live" mit Jörg Scherer



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?