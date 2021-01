Taunusstein (ots) - Soziale Medien sind eine wirkungsvolle Plattform für umweltengagierte Menschen, um MitbürgerInnen ebenfalls für ein nachhaltiges Alltagsverhalten zu motivieren: Die Kampagne hahntrinker von BRITA fordert überzeugte Leitungswassertrinker auf, ein Statement und Foto mit dem Hashtag hahntrinker auf Instagram zu teilen. So sollen andere VerbraucherInnen angeregt werden, ebenfalls von der Flasche auf den Hahn in der Küche umzusteigen. Denn das Trinken von Leitungswasser spart Ressourcen, vermeidet Abfälle und reduziert die Klimabelastung. Zum Start der Initiative im letzten Jahr beteiligten sich zahlreiche User mit kreativen Beiträgen, darunter neun Influencerinnen. In kürzester Zeit erreichten diese Postings mehr als eine halbe Million Menschen.Die Kampagne wird in den nächsten Monaten fortgeführt und die hahntrinker-Bewegung soll wachsen. Wer mitmachen möchte, teilt als Instagram-User unter dem Hashtag hahntrinker ein Statement zum Trinken von Leitungswasser. Die bisherigen Postings können über den hahntrinker Hashtag auf Instagram (https://www.instagram.com/explore/tags/hahntrinker/) oder über die Galerie auf www.hahntrinker.de (https://www.brita.de/hahntrinkerto-gallerie) eingesehen werden.In Deutschland werden laut der Deutschen Umwelthilfe jährlich 16,4 Milliarden Einweg-Plastikflaschen für Getränke genutzt. Der Trend weg vom Flaschenwasser ist jedoch eindeutig: Der Anteil der VerbraucherInnen, die hauptsächlich Leitungswasser trinken, ist laut der aktuellen Nielsen-Wasserstudie 2020 im Vergleich zum Vorjahr um knapp sieben Prozent gestiegen. Mehr als ein Drittel der Deutschen dreht zwischenzeitlich beim Wassertrinken den Hahn auf.Weitere Infos unter www.hahntrinker.de (http://www.hahntrinker.de) oder auf www.instagram.com/brita.deutschland/ (http://www.instagram.com/brita.deutschland/)Pressekontakt:BRITA GmbHSteffen Fölsch Senior Specialist Marketing PR DACHHeinrich-Hertz-Str. 465232 Taunusstein-Neuhofsfoelsch@brita.net+49 (0)6128-7466208www.hahntrinker.deKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824016)Pressekontakt:BRITA GmbHSteffen Fölsch Senior Specialist Marketing PR DACHHeinrich-Hertz-Str. 465232 Taunusstein-Neuhofsfoelsch@brita.net+49 (0)6128-7466208www.hahntrinker.deOriginal-Content von: BRITA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29333/4824016