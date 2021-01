Im schwachen Gesamtmarkt für Wasserstoff-Werte hat ITM Power auch noch mäßige Zahlen zum Halbjahr (bis Ende Oktober 2020) vorgelegt. Gerade der Umsatz ist massiv eingebrochen, was aber Verschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet ist. Dennoch wird mit dem Zahlenwerk die nach wie vor hohe Bewertung des Unternehmens sichtbar, die Aktie verliert etwa ein Fünftel an Wert.Zwar hat sich der Auftragsbestand im Berichtszeitraum in etwa verdreifacht. Der Umsatz knickte allerdings um satte 92 Prozent ...

