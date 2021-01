Tesla-Aktie unterbewertet?

Vor gar nicht allzu langer Zeit war der Kurs der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) Konzernchef Elon Musk noch zu hoch. Diese Sorgen scheint er nun nicht mehr zu haben.

Unglaubliche Kursrallye

Die Tesla-Aktie verzeichnete 2020 auf Jahressicht ein unglaubliches Kursplus von 743 Prozent. Anfang 2021 ging die Rallye weiter.

In weniger als einem Monat legte das Papier um rund 23 Prozent an Wert zu, während in der Spitze sogar ein Plus von knapp 28 Prozent und der Sprung über die Marke von 900 US-Dollar zu Buche standen.

Zeitweise wurde selbst Musk diese Rallye unheimlich. Anfang Mai 2020 twitterte er: "Tesla stock price is too high". Dies brachte das Papier kurzfristig unter Druck. Doch wie es danach weiterging, ist bekannt.

Luftige Höhen

Der Konzern kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 800 Mrd. US-Dollar. Dies machte Konzernchef Elon Musk quasi über Nacht zum reichsten Menschen der Welt und Tesla zum fünfwertvollsten Unternehmen der USA.

Das für 2021 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt im Fall von Tesla bei 215. Die Bewertung des Konzerns befindet sich in luftigen Höhen. Doch Elon Musk ist der Ansicht, dass diese gerechtfertigt ist.

