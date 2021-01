Während r/Wallstreetbets die Märkte in Aufruhr versetzt, hat der Messaging-Dienst Discord den offiziellen Server des Reddit-Unterforums deaktiviert. Als Grund nennt der Anbieter unter anderem die Verbreitung von Desinformationen und Verherrlichung von Gewalt. Nach Angaben von Discord hat das Verbot des r/Wallstreetbets-Servers nichts mit einer möglichen Marktmanipulation im Zusammenhang mit der Gamestop-Aktie oder irgendeinem anderen Wertpapier zu tun. Vielmehr habe der Messaging-Dienst in den vergangenen Monaten immer wieder Warnungen gegenüber dem Server-Administrator ausgesprochen. In einer offiziellen Stellungnahme von Discord heißt es: "Der ...

