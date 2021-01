Der US-Finanzdienstleister S&P Global Inc. (ISIN: US78409V1044, NYSE: SPGI) wird am 10. März 2021 (Record date: 24. Februar 2021) eine Quartalsdividende in Höhe von 77 US-Cents ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um 15 Prozent. Es ist die 48. jährliche Steigerung in Folge. Der Konzern mit Sitz in New York schüttet auf das Jahr hochgerechnet 3,08 ...

