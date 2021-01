Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im vierten Quartal 2020 führte die Helaba eine Online-Umfrage zum Thema Sustainable Finance unter 818 Finanzverantwortlichen in Banken durch, die über Investitionen in Schuldscheindarlehen entscheiden, so die Analysten der Helaba.Die überwiegende Mehrheit der Befragten sei der Auffassung, dass Emittenten von ESG-Titeln nachhaltiger und somit langfristig erfolgreicher wirtschaften würden. Eine große Zahl der Teilnehmer sei deshalb sogar bereit, diesen Unternehmen Zinsnachlässe zu gewähren. ...

