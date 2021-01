Der Strategiewechsel in der Automobilindustrie und die Forderung nach Hightech-Bauteilen aus vielen weiteren Industriebereichen - davon ist Seul überzeugt - werden die Rolle der Kunststofftechnik noch vergrößern. «Denn in der Nachhaltigkeitsthematik ist die Kunststofftechnik die Lösung des eigenen Problems», so Seul. «Aber um Umweltfragen verstehen und beantworten zu können, müssen wir uns vorbereiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...