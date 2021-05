DJ Berufsbegleitend promovieren: Doktoratsstudium/PhD - Studiengang: PhD in Business Economics and Management

Salzburg (pts015/18.05.2021/10:00) - Das berufsbegleitende Doktoratsstudium vom IfM in Kooperation mit der Mendel Universität Brünn ermöglicht die Promotion neben dem Beruf und privaten Alltag. Das Studium ist so konzipiert, dass durch eine hervoragende Betreuung von erfahrenen Professor*innen und geringer Präsenzzeiten an der Universität vor Ort AkademikerInnen mit verschiedenen wissenschaftlichen Grundstudien ein Doktoratsstudium ermöglicht wird.

Das PhD-Studium im Überblick: * Ausrichtung Business Economics and Management * Zulassung auch möglich für Personen ohne wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium * Geringe Präsenzzeiten an der Universität vor Ort * Studium in englischer Sprache * Individuelle Themenwahl für die Dissertation * Persönliche Betreuung durch Supervisor * Organisatorische Unterstützung durch das IfM-Büro * Das Studium ist auf 3 Jahre ausgelegt und muss nach max. 12 Semestern abgeschlossen sein

Welche Vorteile bringt ein PhD/Doktoratsstudium für die Karriere? * Das gesamte Wissen und die Expertise aus der Dissertation kann im beruflichen Alltag angewendet und umgesetzt werden * Der Doktortitel bzw. PhD eröffnet neue Chancen in der Karriere und verbessert Ihren Marktwert * Ausbau des persönlichen Netzwerkes im internationalen Umfeld

Zielgruppe und Zulassung

Das berufsbegleitende Doktoratsstudium dauert drei Jahre und richtet sich an Manager, High Potentials, Führungskräfte und Unternehmer.

Für die Zulassung zum Studium müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden: * Abgeschlossenes Magister-, Diplom- oder Masterstudium (samt Bachelor) * Gute Englischkenntnisse

Auch Akademiker anderer Fachrichtungen sind zum PhD in Business Economics and Management zugelassen.

Dieses berufsbegleitende Doktoratsstudium hilft Beruf, Familie und Promotion unter einen Hut zu bekommen und damit die Karriere zu fördern. Auf dem Weg zum "Dr." bzw. "PhD" unterstützt das IfM zudem beim Ausbau eines Netzwerkes aus internationalen Kontakten - einen essenziellen Bestandteil einer erfolgreichen Karriere.

Informationen: Tel.: + 43 662 66 86 280 E-Mail: office@ifm.ac.at Web: https://www.ifm.ac.at/de/

Über IfM - Institut für Management in Salzburg "Leading you to success": den größtmöglichen persönlichen Nutzen für seine Kursteilnehmer zu erreichen, ist das wichtigste Ziel des IfM - Instituts für Management in Salzburg. Gemeinsam mit Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft und renommierten Wissenschaftlern werden praxisnahe Studienprogramme, Lehrgänge und Seminare entwickelt, die sich an den täglichen Anforderungen an Manager und Führungskräfte orientieren. Das IfM stellt mit seinem Angebot zur berufsbegleitenden Weiterbildung einen wichtigen Beitrag zum Bildungsstandort Salzburg dar. Als privates Bildungsinstitut ermöglicht IfM durch modulare Bildungskonzepte die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Studium bzw. Beruf und Weiterbildung.

Auch als Partner für Firmen unterstützt das IfM individuellen Trainings- und Schulungsbedarf mit einem erfahrenen Berater-Team in genau denjenigen Bereichen, die Ihrem Unternehmenserfolg noch im Wege stehen. Insbesondere in den Bereichen Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Management und Kommunikation können die IfM-Experten auf die Unternehmensbedürfnisse eingehen. Ob im Verkauf, Zeitmanagement, in der Mitarbeiterführung oder im Projekt-und Qualitätsmanagement - die hochqualifizierten Trainer können vor allem durch viel Erfahrung in der Praxis direkt anwendbare Resultate erzielen.

IfM-Leistungsspektrum: * PhD Berufsbegleitendes Doktoratsstudium * Executive MBA in General Management * Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft * Zertifikatslehrgänge * Seminare und Workshops * Beratung und Training * Coaching

