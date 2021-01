ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Easyjet von 934 auf 842 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Fluggesellschaft habe den Ausblick für dieses Jahr weiter gesenkt, was zu entsprechend geringeren Schätzungen führe, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Zehren an den Barmitteln setze sich zwar fort, die Liquiditätslage sei aber gestärkt worden. Das Unternehmen sei in der Krise ein struktureller Gewinner./mf/tih



ISIN: GB00B7KR2P84

