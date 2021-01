Die Indizes der Wall Street gaben am Mittwoch nach und der Volatilitätsindex stieg auf den höchsten Stand seit den US-Präsidentschaftswahlen. Die positiven Quartalszahlen von Apple und Facebook konnten die Nasdaq-Futures gestern nach Börsenschluss nicht stützen. Anleger hatten bereits in der letzten Woche in Erwartung starker Ergebnisberichte zugeschlagen und die Kurse von großen Tech-Firmen ...

