DJ Apple ist wieder Nr. 1 im Smartphone-Markt, Huawei bricht ein

Von Dan Strumpf

NEW YORK (Dow Jones)--Apple hat sich im vierten Quartal dank Rekordverkäufen seines neuesten iPhones weltweit als Smartphone-Verkäufer Nr. 1 behauptet, während die Geräteauslieferungen der chinesischen Huawei Technologies Co. unter der Last der US-Restriktionen einbrachen. Die Daten, die unter anderem von der International Data Corp. veröffentlicht wurden, zeigen eine dramatische Diskrepanz im Smartphone-Markt in den letzten Monaten des Jahres 2020.

Die Smartphone-Auslieferungen von Apple schossen im vierten Quartal um 22 Prozent in die Höhe und erreichten mit 90,1 Millionen Geräten laut IDC den höchsten jemals registrierten Quartalswert. Der Anstieg in Apples profitabelstem Quartal wurde durch den Erfolg der iPhone 12-Serie befeuert und hievte Apple laut IDC mit einem Anteil von 23 Prozent am Gesamtmarkt auf den ersten Platz im Quartal. Das Unternehmen erlebt oft einen Anstieg der Smartphone-Verkäufe im Schlussquartal eines Jahres, wenn das neueste iPhone auf den Markt kommt.

"Es ist traditionell ein sehr starkes Quartal für Apple, aber Apple fängt an, seine Führung zu konsolidieren", sagte Nicole Peng, Analystin beim Marktforschungsunternehmen Canalys, dessen Rangliste Apple ebenfalls anführt. "Es fühlt sich so an, als ob wieder zu seiner Spitzenzeit von vor einigen Jahren zurückgekehrt ist."

Auch bei Huawei kam es zu dramatischen Verschiebungen, allerdings fielen die Smartphone-Lieferungen des chinesischen Herstellers laut IDC um 42 Prozent und damit deutlich stärker als im dritten Quartal mit 22 Prozent. Noch im zweiten Quartal des vergangenen Jahres war der chinesische Technologieriese zur Nr. 1 unter den Anbietern aufgestiegen. Doch unter dem Druck der Lieferbeschränkungen durch die USA ist er nun auf Platz 5 abgerutscht.

Die Beschränkungen für Huawei beim Kauf von Chips und der Verwendung amerikanischer Software auf seinen Geräten haben das Angebot gedrosselt und die Verbraucher dazu veranlasst, der Marke den Rücken zu kehren. Das jahrelange, stetige Wachstum kehrt sich laut Analysten um. Im November gab Huawei den Verkauf seiner Budget-Handy-Marke Honor bekannt und hat keine Pläne für die Einführung von Flaggschiff-Geräten in diesem Jahr angekündigt.

Trotz des Einbruchs bei Huawei wuchs der gesamte Smartphone-Markt im vierten Quartal um 4,3 Prozent. Das deutet darauf hin, dass sich der Markt für Mobiltelefone nach einem längeren Einbruch wieder erholt. Die Hersteller von Mobiltelefonen hoffen, dass die weitere Einführung von 5G-Netzen der nächsten Generation im Jahr 2021 die Nachfrage ankurbeln wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2021 06:39 ET (11:39 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.