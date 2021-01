Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Gleich am Montag erreichte der richtungsweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bei 117,12 Prozentpunkten sein bisheriges Wochentief - und stieg daraufhin stetig an, so die Börse Stuttgart.So notiere der Euro-Bund-Future am Mittwochnachmittag bei 177,80 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,55%. In der Vorwoche habe die Rendite noch bei -0,52% gelegen. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liege bei -0,13% und damit um zwei Basispunkte niedriger als in der vorherigen Woche. (28.01.2021/alc/a/a) ...

