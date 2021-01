Während viele Unternehmen längst handeln, tun sich Fahrschulen mit dem Thema Elektromobilität schwer. Ein Branchenvertreter, der sich vor Investitionen nicht scheut, ist die Fahrschule Zöllner mit Hauptsitz in Lemgo. Dort können Fahrschüler ihre Führerscheinprüfung in einem von zehn VW ID.3 ablegen. * * * Mit sechs Standorten in Norddeutschland gehört die Fahrschule Zöllner zu den größten ihrer Art ...

Den vollständigen Artikel lesen ...