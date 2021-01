In der zurückliegenden Woche wiesen die internationalen Aktienmärkte in eine freundliche Tendenz auf, so dass es dem MSCI WORLD (Euro)-Index selbst in seiner üblichen Kalkulationsmethodik als Preisindex ohne Dividenden-Einbeziehung nun gelang, ein neues Allzeithoch zu markieren. Der Index kletterte im Wochenverlauf um + 0,8 %.Wieder einmal bildeten innerhalb dieser positiven Entwicklung der Weltbörsen gerade die technologielastigsten und zuletzt außerdem von zunehmend positiven Wirtschaftsdaten gestützten Aktienindizes in China und Hongkong (CSI 300-Index + 2,1 %, Hang Seng-Index gar + 3,1 %) die ausgeprägtesten Outperformer, was der um + 4,4 % gleichfalls auf ein neues Rekordniveau hochschnellende US-amerikanische NASDAQ 100-Index als "westliches Technologie-Pendant" zu China/Hongkong (auch die weiteren asiatischen Technologiebastionen Taiwan und Südkorea natürlich nicht zu vergessen) sogar noch überbot.

