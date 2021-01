Rimini, Italien (ots/PRNewswire) - Die Italian Exhibition Group (IEG), ein wichtiger internationaler Akteur im Messe- und Konferenzbereich mit den Messestandorten Rimini und Vicenza in Italien und Niederlassungen in Mailand, New York, Las Vegas und Dubai, der an der von der Borsa Italiana S.p.A. organisierten und verwalteten Aktienbörse (MTA) notiert ist, hat sich dem weltweiten Ausnahmezustand gestellt und rasche Entscheidungen getroffen, sowohl in Italien als auch im Ausland. IEG-Präsident Lorenzo Cagnoni sagt: "Grundlegende strategische Entscheidungen wurden getroffen, um die Motoren am Laufen zu halten. Jetzt stehen wir zusammen mit den Unternehmen in den Startlöchern, und haben eine umfassenden Neuplanung des Kalenders und der Formate der Veranstaltungen, die für den ersten Teil des Jahres 2021 vorgesehen sind, durchgeführt." IEG-CEO Corrado Peraboni ergänzt: "Messen sind und bleiben die stärksten Business-Multiplikatoren."Die Impfstoffe werden auf der ganzen Welt verabreicht und die Europäische Union diskutiert aktuell über den internationalen Reiseverkehr. Dadurch eröffnen sich in den kommenden Monaten neue Möglichkeiten für Messen und Konferenzen. IEG wird in seiner Rolle als weltweiter Botschafter der Exzellenz "Made in Italy" seine führenden Messen auf der globalen Messeszene neu positionieren, und die industrielle Plattform des Landes repräsentieren.SIGEP, die internationale Fachmesse für handwerkliches Gelato, Konditorei und Bäckerei und die Welt des Kaffees, startet ihr Online-Event "Road map to SIGEP 2022" (die Präsenzveranstaltung findet vom 22. bis 26. Januar nächsten Jahres im Messezentrum von Rimini statt) vom 15. bis 17. März. Die Beer & Food Attraction, die sich auf exzellente Biere und Getränke sowie Lebensmittel für den gewerblichen "Ho.re.ca."-Markt spezialisiert, und die BBTech Expo, die Fachmesse für Bier- und Getränketechnologie, bereiten beide ein digitales Event als Vorbereitung auf die Ausgabe von 2022 vor. Das komplett digitale Event findet vom 12. bis zum 14. April statt.Als B2B-Event im Gold- und Schmucksektor - der in Italien ausschließlich von IEG betreut wird - findet die Vicenzaoro vom 10. bis zum 14. September in Vicenza statt, zusammen mit der T.GOLD, der internationalen Messe für Schmuckmaschinen und -technologie, und VO Vintage, dem Marktplatz für hochwertige Vintage-Uhren und -Schmuck. Oroarezzo wird das Messezentrum von Arezzo vom 12. bis 15. Juni 2021 wiedereröffnen. WE ARE Jewellery wird am 23. März, über ein einzigartiges B2B-Format Käufern aus der ganzen Welt die neuen Kollektionen präsentieren.Ebenfalls in Rimini, wird RiminiWellness, die riesige führende B2B-und B2C-Veranstaltung, die Wellness, Fitness und Sport in den Mittelpunkt stellt, strategisch zu Beginn der Sommersaison stattfinden. Ebenfalls für die Fitnesswelt ist die Bestätigung für die neue internationale Expo in Dubai eingetroffen, die vom 28. bis 30. Oktober in der Stadt am Persischen Golf stattfinden wird, zeitgleich mit der Weltausstellung.Auch im Konferenzbereich herrscht rege Aktivität, mit der Entwicklung großartiger neuer volldigitaler Veranstaltungen und der Bestätigung von mehr als zehn Terminen von großem internationalem Kaliber zwischen 2021 und 2025. Dazu gehört auch der 29. Kongress des European College of Sport Science (3.-5. Juli 2024).Pressekontakt:Italian Exhibition Group:Leiter der Pressestelle: Marco Forcellini, marco.forcellini@iegexpo.itKoordinator internationale Presse: Silvia Giorgi, silvia.giorgi@iegexpo.it, P. +39-0541-744814Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="100864130)Pressekontakt:Italian Exhibition Group:Leiter der Pressestelle: Marco Forcellini, marco.forcellini@iegexpo.itKoordinator internationale Presse: Silvia Giorgi, silvia.giorgi@iegexpo.it, P. +39-0541-744814Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgOriginal-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100064094/100864130