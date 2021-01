MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,50 auf 12,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit seiner letzten Studie zum Industriekonzern seien die Stahlpreise und die Stahlnachfrage deutlich gestiegen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Steigende Gewinne und Cashflows gäben dem Management mehr Spielraum beim Unternehmensumbau. Der Wasserstoff-Hype bietet eine weitere Chance zur Wertschöpfung, wenngleich mit einer großen Bandbreite an Erwartungen./edh/tih



