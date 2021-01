DJ Energie vom eigenen Dach mit Cleantech-Energie-Systemen - Neue Ertragsmöglichkeiten für Private und Firmen mit Erneuerbarer Energie

Zug (pts020/28.01.2021/13:00) - Die Zuger Firma CES Cleantech Energy Systems ist schweizweit auf der Suche nach Dächern, Gebäudefassaden, Parkplätzen und Grundstücken, um dort Photovoltaik-Systeme und Cleantech-Energieanlagen aufzustellen: "Immobilieneigentümer können so ohne einen Investitionsaufwand ein Cleantech Energie System errichten lassen und günstigeren grünen Strom beziehen, wobei sie langfristig ökonomisch und ökologisch profitieren." Mit den Schweizerischen Bundesbahnen lancierte die CES im "Smart City Lab Basel der SBB" auf diesem Prinzip ein eigenes Projekt. https://www.cleantech-energy.com/

Von grünem Strom profitieren

Cleantech-Energie-Anlagen liefern grünen Strom aus Photovoltaik, Windenergie, Wasserkraft, Biomasse oder aus einer Kombination der genannten Cleantech-Technologien. Die Zuger Spezialisten für Erneuerbare Energien sind seit über 10 Jahren erfolgreich am Markt. Sie mieten bei ihren Kunden die Dachfläche, den Parkplatz oder das Grundstück und installieren auf eigene Kosten Cleantech-Photovoltaik-Systeme.

Die Kunden profitieren dabei durch die Mieteinnahmen der zur Verfügung gestellten Fläche und vom bezogenen Strom des Cleantech-Systems, welcher im Marktvergleich mindestens 10 Prozent günstiger ist und nach Absprache über mehrere Jahre preislich mit der CES fixiert werden kann. Die Kunden haben zudem die Möglichkeit, das jeweilige Cleantech-System nach mehreren Jahren zum aktuellen Marktpreis abzukaufen.

Vorteile im Detail

Grundstückseigner und Immobilieneigentümer profitieren im Falle einer Zusammenarbeit mit CES Cleantech Energy Systems gleich mehrfach. Erstens profitieren sie von gegenüber dem Marktpreis mindestens 10 Prozent günstigerem und über mehrere Jahre preislich fixiertem grünen Strom vom eigenen Dach oder Grundstück ab Inbetriebnahme des Cleantech-Energie-Systems. Zweitens gelangen sie ohne Investitionsaufwand zu einem Cleantech-Energie-System, was den Gesamtwert einer Immobilie erhöht. Drittens können sie das Energie-System jederzeit zum aktuellen Marktpreis ins Eigentum übernehmen, um so die eigene Energieversorgung zu einem Grossteil autark zu gestalten - und letztendlich dies alles ohne einen Investitionsaufwand.

Versicherungsschutz und Rechtssicherheit für Eigentümer

Die CES Cleantech Energy Systems bietet ein Rundum-Sorglos-Servicepaket für jedes einzelne Projekt, sodass ihre Kunden in jedem Fall abgesichert sind. Die CES verspricht, dass sich ihre Kunden bei der Nutzungsvergabe weder um Finanzierung des Cleantech-Energie-Systems, noch um die rechtliche Einhaltung der Energiegesetze oder behördlichen Bewilligungsverfahren kümmern müssen. Egal, ob die Kunden Dachfläche vermieten oder selbst ein Cleantech-Energie-System bauen und betreiben möchten, sie können entweder mit regelmässigen Mieteinnahmen und von den im Marktvergleich mindestens 10 Prozent günstigeren Strompreisen oder dem Ertrag vom Stromverkauf rechnen. In beiden Fällen aber lohnt sich ein Cleantech-Energiesystem ökonomisch und ökologisch.

Über die CES Cleantech Energy Systems Die CES Cleantech Energy Systems befasst sich mit Erneuerbaren Energien und nachhaltigen sowie integrierten Energie-Lösungen. Das langjährige Know-how und die Expertise in der Umsetzung von Cleantech-Systemen und Solutions zusammen mit qualifizierten Fach- und Umsetzungspartnern sind die Grundlage und Garantie für innovative, umweltfreundliche und zukunftsorientierte "Best in Class"-Energie-Projekte. CES realisiert so u.a. für das "Smart City Lab Basel" der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), ein Projekt mit grünem Strom mit Panels für PV/ Photovoltaik-Solar-Tracker-Systeme, die man einzeln oder in größeren Stückzahlen erwerben kann. https:// www.pressetext.com/news/20201223019

Kauf von OnField Solar Panels: https://www.cleantech-energy.com/

Information: CES Cleantech Energy Systems GmbH Baarerstrasse 135, 6300 Zug - Schweiz Tel.: +41 (0)44 586 37 84 E-Mail: info@cleantech-energy-systems.org

