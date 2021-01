EMX Royalty gehört zu den typischen Lizenzunternehmen im Mining-Sektor. Bei der Leeville-Mine in Nevada profitieren die Kanadier ohne eigenes Zutun von Investitionen der JV-Partner Barrick Gold und Newmont . Zwei weitere Minen kommen als weitere Erfolgstreiber in diesem Jahr in Frage.

Die Leeville-Liegenschaft als beständige Einnahmequelle

Das Leeville-Lizenzgrundstück im Northern Carlin Trend in Nevada liefert konstant Einnahmen. EMX Royalty (4,15 CAD, 2,68 Euro; CA36873J1075) besitzt eine einprozentige Lizenzgebühr an Teilen von Leeville, Turf und weiteren Goldminen im Rahmen des Leeville-Projektes. Betrieben wird Leeville von Nevada Gold Mines, einem Joint Venture zwischen Barrick Gold und der Newmont Corporation. Im dritten Quartal 2020 kam EMX durch den Verkauf von 98 Goldunzen aus der Leeville-Liegenschaft in den Genuss von 184.000 CAD. Ende 2020 verfügte EMX über 55 Mio. CAD an Barmitteln.

Leeville bietet monetäre Chancen für EMX

Die Beteiligung von EMX erstreckt sich auch auf das große Wachstumspotenzial der Liegenschaften. Denn die Mineralisierung ist entlang bekannter Linien noch offen. Um die Produktion zu steigern und zusätzliche Ressourcen zu erschließen - was auch EMX zugutekommt - dürfte die Inbetriebnahme des Turf Vent Shaft-Projekts dienen. Hier wurden 330 Mio. US-Dollar investiert, was auch die Lizenz von EMX aufwertet.

Bayla und Timok als Erfolgstreiber in 2021

Der Produktionsstart der zwei Lizenzgebühren, die der Projektgenerierung von EMX entstammen, wird in den nächsten Jahren für Cashflow sorgen. Das Bayla-Blei-Zinn-Silber-Projekt in der Türkei sollte dieses Jahr mit der Produktion starten. EMX besitzt daran eine unbegrenzte vierprozentige NSR-Gebühr. Es wird für EMX mit Einnahmen von bis zu 5 Mio. US-Dollar pro Jahr gerechnet.

Die Beteiligung von EMX am Timok-Projekt (Gold, Kupfer) in Serbien könnte sich als Meilenstein in der Unternehmensgeschichte erweisen. Betreiber Zijin Mining aus China will die sogenannte obere Zone, die für sich allein schon immens groß ist, im laufenden Jahr in Betrieb nehmen. EMX besitzt eine ...

