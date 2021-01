Der Börsengang der SAP-Tochter Qualtrics an der US-Technologiebörse Nasdaq bringt bis zu 1,78 Milliarden Dollar ein.Die bis zu 59,4 Millionen Qualtrics-Aktien würden zu je 30 Dollar platziert, teilte der Anbieter von Datenanalyse-Software am Donnerstag kurz vor seinem Börsendebüt mit. Damit hat SAP den Wert der erst 2018 für acht Milliarden Dollar erworbenen Beteiligung fast verdoppelt. Zum Ausgabepreis kommt Qualtrics auf einen Börsenwert von mehr als 15 Milliarden Dollar. Das US- Unternehmen ...

