Der Euro Stoxx 50 ist im heutigen Handel erneut stark unter Druck geraten und direkt bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals eingebrochen. Aktuell zeichnet sich aber eine Gegenbewe-gung ab. Es bietet sich eine kurzfristige Long-Chance!AnalyseDer Euro Stoxx 50 ist in der Vorwoche an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tage-schart bei 3.650 Punkten nach unten abgeprallt. In der Folge kam der Index weiter unter Druck und ist am heutigen Donnerstag im Tagestief ...

