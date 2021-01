Die von Reddit- oder Robinhood-Tradern ausgelösten Turbulenzen bei Börsenwerten wie der Gamestop- oder Nokia-Aktie haben jetzt die US-Regulierungsbehörden auf den Plan gerufen. In den vergangenen Tagen ist an den US-Börsen eine Auseinandersetzung zwischen wohl großteils jungen Tradern und großen Hedgefonds hochgekocht. Dabei geht es um die Praxis des Wettens auf fallende Kurse über Leerverkäufe von Aktien. Die Shortseller machen dabei Gewinne, wenn Aktienkurse von Unternehmen in den Keller gehen. Eine Gruppe von Kleinanlegern, die oft mit Apps wie Robinhood handeln und...

