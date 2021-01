Der Walldorfer Softwaregigant SAP (ISIN: DE0007164600; WKN: 716460) stößt beim geplanten Börsengang seiner Tochterfirma Qualtrics auf ein reges Investoreninteresse. Wurde zunächst beim IPO der Qualtrics-Aktie eine Preisspanne in Höhe von 22 US-Dollar bis 26 US-Dollar angepeilt und diese kürzlich auf 27 US-Dollar bis 29 US-Dollar angehoben, so könnte laut der Nachrichtenagentur Bloomberg der Preis je Anteilschein sogar 30 US-Dollar betragen. Laut Börsenprospekt will SAP von den insgesamt 510 Millionen Qualtrics-Aktien inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 58 Millionen Papiere an der Nasdaq unter dem Tickersymbol XM platzieren.Für den SAP-Konzern dürften die positiven Schlagzeilen eine willkommene Abwechslung sein, nachdem der Konzern im Oktober vergangenen Jahres die Investoren mit einem enttäuschenden Ausblick für die kommenden Jahre massiv verunsicherte. Auch nach den Mitte Januar veröffentlichten Q4-Zahlen, die nach firmeneigenen Angaben stark ausgefallen sind, bleiben viele Anleger skeptisch. Zwar konnte das Unternehmen seinen Nettogewinn gegenüber der Vorjahresperiode um 18 % auf 1,93 Milliarden Euro steigern. Allerdings reduzierten sich die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 8 % auf 7,54 Milliarden Euro.

