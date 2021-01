Der weltgrößte Produzent von Palladium, Norilsk Nickel, geht einen weiteren konkreten Schritt, um seine Produkte für breitere Anlegerschichten interessant zu machen. Dies geht aus einer Pressemeldung des Unternehmens vom 18.01.2021 hervor.Ein Fonds des russischen Konzerns hat danach in einer Blockchain gehandelte Wertpapiere aufgelegt, die als Exchange Traded Commodities (ETC's) bekannt sind und die Investoren ein Engagement in den jeweiligen Tages-Spotpreisen von Palladium, aber auch Platin, Gold und Silber ermöglichen.Der Global Palladium Fund hat nun zu vor einigen Tagen die vier ETC's an der Deutschen Börse aufgelegt und plant, sie innerhalb weniger Tage auch an der Londoner Börse einzuführen. Es wird physisches Palladium, Platin, Gold und Silber als Basismetall geliefert, welche zu Spotpreisen der London Metals Exchange angeboten werden.

