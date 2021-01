Wie weit reicht das Comeback-Potenzial von PROSIEBEN? Mit unserem Anfangsinvestment in der Actien-Börse liegen wir richtig. Ein weiter zukaufender Ankeraktionär mit Kompetenz (MEDIASET) sowie ein weitsichtiger Investor (Kretinsky) setzen darauf: Die Coronakrise lieferte den ersten Sondergewinn mit deutlich verbesserter Werbung und höherer Nutzung.



Das zweite Bein liegt im Internet und den damit zusammenhängenden Kommunikationsprogrammen. Vor 5 Jahren notierte PROSIEBEN noch bei 50 €. Der Anschluss in Richtung Kommunikation wurde verpasst. Aufholbar ist dies nicht organisch, sondern nur akquisitorisch, also Kauf von kleineren Spezialisten oder auch größeren Gesellschaften in Europa, weil damit Synergieeffekte erzielbar sind. Nach außen im Marketing, nach innen in Synergieeffekten und Profitabilität. Entscheidend sind allein die Manager. Bemerkenswert hoch ist bereits die Frauenquote. Sie gilt in der Branche als umstritten, aber hoffnungsvoll. Wir schließen uns dem an, wenn man die Atmosphäre von PROSIEBEN in München richtig einschätzt. 3,3 Mrd. € Börsenwert für einen Umsatz von 4,3 Mrd. € in diesem Jahr (Taxe) sind im internationalen bzw. europäischen Vergleich glatt 40 % zu wenig. KGV ohnehin nur 12. …



