Wismar (ots) - Bundesweit gibt es 127 Fernstudienanbieter und WINGS, das Tochterunternehmen der Hochschule Wismar, ist aktuell der beliebteste. Studierende und Alumni wählten die Bildungsexperten von der Ostsee auf dem Bewertungsportal FernstudiumCheck.de nun auf Platz 1.Wir scheinen vieles richtig gemacht zu haben", sagt WINGS-Geschäftsführerin Dagmar Hoffmann und ergänzt: "Und dazu gehört sicher auch, dass wir unseren Studierenden zuhören, die Abläufe stetig optimieren und unser Angebot an den reellen Anforderungen des Arbeitsmarkts ausrichten."Mit aktuell 45 Bachelor-, Master und Diplomstudiengängen sowie Weiterbildungen von Business Consulting und IT-Forensik bis Projektmanagement und Wirtschaftspsychologie gehört WINGS bereits seit Jahren zu den führenden Anbietern seiner Art und steht als Unternehmen der traditionsreichen Hochschule Wismar auf einem hochaktuellen akademischen Fundament.Die Spitzenposition bei den Bewertungen erklärt sich Pressesprecher André Senechal so: "Dass wir auf den ersten Platz vorgerückt sind, ist eine Bestätigung unseres Strebens nach der besten Kombination wirklich relevanter Inhalte mit einer fortschrittlichen Lernplattform und umfangreicher, sehr persönlicher Betreuung."Aus den insgesamt 1.358 Bewertungen ergab sich auf FernstudiumCheck.de ein Durchschnitt von 4,3 aus 5 Sternen, bei einer Weiterempfehlungsquote von 97 Prozent. Von den 15 möglichen Punkten im Bewertungsverfahren des unabhängigen Portals erreichte WINGS 13,65 - und damit komfortabel Platz 1."Nachdem wir gerade erst von Focus-Business zum 'Top Anbieter für Weiterbildung 2021' gekürt wurden, freut uns diese neuerliche Anerkennung natürlich besonders. Wer zukünftig ein berufsbegleitendes Onlinestudium oder eine Weiterbildung beginnen möchte, ist bei WINGS also bestens aufgehoben."