DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember 06:50 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis, Vernier 06:50 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 4Q, Seoul *** 07:00 DE/SAP SE, ausführliches Ergebnis 4Q (10:00 Online-BI-PK; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Walldorf *** 07:00 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis, München 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, Stockholm 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 4Q, Eindhoven 07:10 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 4Q, Bilbao *** 07:15 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Zamudio *** 07:30 FR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -4,1% gg Vq 3. Quartal: +18,7% gg Vq *** 07:30 FR/Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: +20,0% gg Vm/ +3,0% gg Vj zuvor: -18,9% gg Vm/-17,1% gg Vj *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm/-3,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/-3,8% gg Vj 08:00 DE/Atoss Software AG, ausführliches Jahresergebnis, München *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 4Q, Stockholm 08:00 CH/World Economic Forum (WEF), Abschluss virtuelles Jahrestreffen (seit 25.1.), Davos *** 09:00 ES/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -1,5% gg Vq/-10,5% gg Vj 3. Quartal: +16,4% gg Vq/ -9,0% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: -0,6% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 09:00 DE/Bundestag, Sitzung des Wirecard- Untersuchungsausschusses, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: -37.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,1% zuvor: 6,1% *** 10:00 DE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vq 3. Quartal: +8,5% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -4,0% gg Vj 3. Quartal: -4,0% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember PROGNOSE: +11,1% gg Vj zuvor: +11,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +10,9% gg Vj zuvor: +10,6% gg Vj 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler, PK zur Corona-Lage im Lockdown, Berlin 10:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q, Morris Township *** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San Ramon *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,5% gg Vq 3. Quartal: +0,5% gg Vq *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 58,5 zuvor: 59,5 *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 79,2 1. Umfrage: 79,2 zuvor: 80,7 18:00 EU/Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), Veröffentlichung makroökonomischer Szenarien für Bankenstresstests 2021 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der North Dallas Chamber of Commerce 22:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Forecasters Club of New York 23:25 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2021 stimmberechtigt im FOMC) beim virtuellen State of Latino Entrepreneurship Forum *** - EU/Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), voraussichtlich Entscheidung über Zulassung des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Moody's), Litauen (Fitch) ===

