Volkswagen machte zuletzt mit sehr guten Zahlen für das Jahr 2020 auf sich aufmerksam. Jedoch legte die Aktie im Zuge des schwachen Gesamtmarkts den Rückwärtsgang ein. Die Analysten bleiben allerding für die Aktie sehr positiv gestimmt,Volkswagen hätte für das vierte Quartal beeindruckende Eckdaten vorgelegt, schrieb SocGen-Analyst Stephen Reitman in einer Studie. Der Preis für das neue Elektroauto ID.4 Pure in China sei für Tesla "ein Schuss vor den Bug".Kein Wunder also, dass Jefferies das Kursziel ...

